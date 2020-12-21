Antalyaspor 2-0 Kayserispor (Maç sonucu)

Ev sahibi Antalyaspor maça Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Fredy, Sam, Podolski, Amilton, Jahovic 11'i ile çıktı.

Konuk Kayserispor ise karşılaşmaya Doğan Alemdar, Miguel Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Attamah, Lennon, Fernandes, Pedro Henrique, Alibec 11'i ile başladı.

dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Jahovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Amilton, kaleci Doğan Alemdar'ın sağından topu ağlara gönderdi: 1-0 dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasında Fredy, ceza sahası dışından sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

Kayserispor'un Pedro Henrique ile 65 ve 70. dakikalarda bulduğu 2 gol, VAR incelemeleri sonrasında hakem Ümit Öztürk tarafından iptal edildi.

Antalyaspor, bu galibiyetin ardından puanını 17 yaparak 12. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 10 puanla 18. sırada kaldı.

