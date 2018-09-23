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Antalyaspor 2 - 1 Demir Grup Sivasspor (Maç özeti)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.09.2018 21:26 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Antalyaspor 2 - 1 Demir Grup Sivasspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki mücadele, Antalya Stadyumu'nda oynandı. Antalyaspor - Sivasspor maçında kazanan, 2-1'lik skorla Antalyaspor oldu.

Sivasspor 10. dakikada penaltıdan Kone'nin attığı golle öne geçerken, Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 35. dakikada Mevlüt ile 45. dakikada penaltıdan Doukara ile geldi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 3. galibiyetini aldı ve puanını 10 yaptı. Akdeniz ekibi, evindeki performansını da 2 galibiyet ve 1 beraberliğe yükselterek içeride namağlup durumunu sürdürdü. Sivasspor ise 3. mağlubiyetini aldı ve 2 puanda kaldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacakken, Sivasspor ise evinde Bursaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 9. dakikasında Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Gelişen Demir Grup Sivasspor atağında, sol kanattan Emre Kılınç'ın ceza sahasına ortasında topa yükselmeye çalışan Torje, Doğukan Sinik'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Serkan Tokat, penaltı noktasını gösterdi. 11'inci dakikada penaltıyı kullanan Kone, kaleci Boffin'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
17. dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Nazım Sangare'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
31. dakikada Hakan Özmert'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, penaltı noktası üzerinde Diego'nun kafa vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
35. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Hakan Özmert'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ön direk hizasında Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-1
44. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Doukara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Mevlüt Erdinç, Braz'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Serkan Tokat, maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada penaltıyı kullanan Doukara, kaleci Ali Şaşal Vural ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

74. dakikada Torje'nin sol taraftan kullandığı köşe atışında, arka direkte topla buluşan Medjani'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
78. dakikada Muhammet Demir'in savunmanın arkasına attığı pasta, ceza sahası sağ çaprazında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
90. dakikada Douglas'ın uzun pasında ceza sahası dışında topu karşılayan Nazım Sangare, kafayla topu kalecisi Boffin'e gönderdi. Önde bulunan kaleci Boffin, kendisini geçen meşin yuvarlağı çizgi üzerinde yakaladı.
90+3. dakikada Robinho'nun ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Muhammet Demir, çizgiye inip topu içeri çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Antalya
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Yusuf Bozdoğan
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Yekta Kurtuluş, Hakan Özmert, Maicon (Dk. 81 Chico), Doğukan Sinik (Dk. 66 Harun Alpsoy), Doukara, Mevlüt Erdinç (Dk. 51 Danilo)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, Braz, Medjani, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 84 Erdoğan Yeşilyurt), Robinho, Torje (Dk. 77 İlker Sayan), Emre Kılınç, Kone (Dk. 68 Muhammet Demir)
Goller: Dk. 11 Kone (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 35 Mevlüt Erdinç, Dk. 45 Doukara (Penaltıdan) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Doğukan Sinik, Dk. 55 Yekta Kurtuluş, Dk. 83 Doukara, Dk. 90+1 Danilo (Antalyaspor), Dk. 90+1 Ali Şaşal Vural (Demir Grup Sivasspor)

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Antalyaspor Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig

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