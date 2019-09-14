Antalyaspor 2 - 2 İstikbal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Süper Lig)

Süper Lig’in 4. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Antalyaspor, 2. dakikada Blanco ile öne geçti. Kayserispor, 44. dakikada Adebayor'un penaltı golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Antalyaspor, 50. dakikada Serdar Özkan'ın penaltı golüyle tekrar öne geçti. Kayserispor, 74. dakikada Benoit Poulain'in golüyle bir kez daha eşitliği sağladı. Maç karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 5'e, Kayserispor ise 2'ye yükseltti.

Antalyaspor, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Serdar Özkan’ın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında boşta kalan topu kontrol eden Blanco, vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-0

13. dakikada Serdar Özkan, pasını ceza sahası içinde hareketlenen Sangare’ye bıraktı, bu futbolcunun yerden şutu kale direği dibinden auta gitti.

40. dakikada Bilal Başaçıkoğlu’nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe yönelen topu önünde bulan Lopes, kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Boffin’in çeldiği topu sağ arka direkte Ziya Alkurt’un kaleye gönderdiği top Sangare’ye çarparak dışarı çıktı. VAR hakeminin uyarısıyla Fırat Aydınus, Sangare’nin topun dışarı çıkmadan elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasına gitti.

44. dakikada Adebayor, penaltı atışını gole çevirdi. 1-1