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Antalyaspor 3 - 0 Yeni Malatyaspor

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 29.09.2019 18:36 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek 4 hafta aradan sonra galip geldi.

Antalyaspor 3 - 0 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Antalyaspor'a 3-0'lık galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Aatıf Chahechouhe, 61. dakikada Ufuk Akyol ve 90. dakikada Hakan Özmert kaydetti.

MALATYASPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI
Yeni Malatyaspor'da 88. dakikada Mustafa Akbaş, VAR'dan gelen uyarının ardından kırmızı kart gördü ve konuk takım maçı 10 kişi tamamladı.

Bülent Korkmaz'ın ekibi, bu sezon 2. galibiyetini alırken puanını 8'e çıkarttı. Sergen Yalçın'ın takımı Yeni Malatyaspor ise 3. yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.

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