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Ne Antalya, ne Konya

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.08.2018 23:43 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor deplasmanda Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Konyaspor'un gollerini Ömer Ali Şahiner (2) ve Fofana atarken, Antalyaspor'un sayılarını ise Diego Angelo (2) ve Maicon kaydetti.

Ne Antalya, ne Konya

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor evinde Atiker Konyaspor'u ağırladı. Maça iyi başlayan ev sahibi henüz 8. dakikada Diego Angelo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Golü yedikten sonra toparlanan Atiker Konyaspor, 39'da Ömer Ali Şahiner ve 45. dakikada Moryke Fofana'nın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci devreye de baskılı başlayan Konyaspor, 58. dakikada Ömer Ali Şahiner'in golüyle skoru 3-1 yaptı. Pes etmeyen Antalyaspor 67'de Maicon ile durumu 3-2'ye getirdi. 75. dakikada ise Antalyaspor'un ilk golünü atan Diego Angelo bir kez daha sahneye çıktı ve eşitliği yakaladı: 3-3.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu sonuçla Konyaspor puanını 4, Antalyaspor ise 1 yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor-Konyaspor Diego Angelo

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