Ne Antalya, ne Konya

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor evinde Atiker Konyaspor'u ağırladı. Maça iyi başlayan ev sahibi henüz 8. dakikada Diego Angelo'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Golü yedikten sonra toparlanan Atiker Konyaspor, 39'da Ömer Ali Şahiner ve 45. dakikada Moryke Fofana'nın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
İkinci devreye de baskılı başlayan Konyaspor, 58. dakikada Ömer Ali Şahiner'in golüyle skoru 3-1 yaptı. Pes etmeyen Antalyaspor 67'de Maicon ile durumu 3-2'ye getirdi. 75. dakikada ise Antalyaspor'un ilk golünü atan Diego Angelo bir kez daha sahneye çıktı ve eşitliği yakaladı: 3-3.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu sonuçla Konyaspor puanını 4, Antalyaspor ise 1 yaptı.
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