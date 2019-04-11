Antalyaspor'a dev akrep heykeli

Muratpaşa Belediyesi, Antalyaspor'un simgesi olan akrebi, sadece demir ve sacdan oluşan dev bir heykele dönüştürdü. 4 metre uzunluğa, 3 metre 20 santimetre genişlik ve 2 metre yüksekliği bulunan heykel, 4 aylık bir çalışmanın sonunda ortaya çıktı. 7 metre uzunluk ve 2 metre yüksekliğinde futbol topu formunda kaidesi bulunan heykel, Antalyaspor'un evi Antalya Stadyumu'nun önüne yerleştirdi.
Heykel ve kaidesi TIR'la, Muratpaşa Belediyesi heykel atölyesinden stadyuma taşındı. Dev akrep heykeli, heykeltıraş Çağdaş Polat Sarıkaya'nın gözetiminde belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarınca stadyumun Sakıp Sabancı Bulvarı'na bakan kısmındaki merdivenlere montajı gerçekleştirildi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ışıklandırma ve boyama çalışmalarının ardından heykeli, kırmızı beyazlı takımın pazar günü evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı öncesi açmayı hedeflediklerini söyledi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Antalyaspor'umuz kentimizin ortak değeri. Sesleri ve varlıkları ile hepimizin ortak sevdası Antalyaspor'umuzu daha da büyüten taraftarlarımıza hediye edeceğiz" dedi.
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