Antalyaspor'a Sergen Yalçın'dan şok karar! Adım adım Beşiktaş'a geri dönüyor...

Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a geliyor. Antalyaspor'un teklifini reddeden tecrübeli çalıştırıcının sezon sonunda takımdan ayrılacağı öğrenildi.

"SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'IN KIYMETLİSİDİR"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Sergen Yalçın hem sporcu hem de teknik direktör olarak Beşiktaş'ın kıymetlisidir. Fakat şu an Antalyaspor'un hocası olduğu için böyle bir görüşme yapmanın doğru olduğuna inanmıyorum" diye konuşmuştu.

"DÜŞME HATTI İLE BAĞLANTIMIZI KESTİK"

Hatayspor maçının ardından ligdeki görevlerini tamamladıklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Kazandığımız için çok mutluyum. Düşme hattı ile bağlantımızı kestik. Artık sıralama için oynayacağız. İlk 10’da bitirmek başarı olacaktır" demişti.





