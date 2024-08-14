Antalyaspor’a yeniden transfer yasağı geldi! Geçtiğimiz hafta yasak kaldırılmıştı...

Antalyaspor'a bir kez daha transfer cezası geldi. Geçtiğimiz hafta transfer yasağını kaldıran Antalyaspor'a bir ceza daha geldi. Yaptıkları yeni transferlerin lisanslarını henüz çıkartmayan Antalyaspor'un tüm planları bozulabilir.

1.3 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta 1.3 milyon Euro ödeme yapılarak 240 gün süren transfer yasağını kaldıran Antalyaspor'a Zymer Bytyqi davasından ikinci kez yasak geldi.

2 MİLYON EURO’YU BULABİLİR

Antalyaspor'dan 3 aylık alacağı bulunduğu için FIFA'ya başvuran Bytyqi, 3 aylık maaşının yanı sıra 2025-2026 sezonunun sonuna kadar olan sözleşmesinin tüm hak edişleri için de başvuru yaptı. FIFA'nın vereceği karara göre Antalyaspor'un ödemesi gereken miktar 2.2 milyon Euro'yu bulabilir.