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Antalyaspor-Alanyaspor maç sonucu: 0-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 04.03.2020 22:58 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendi. Alanya'ya final için avantajı getiren galibiyet golünü 90+2'de Junior Fernandes attı. Alanyaspor'da ayrıca 64. dakikada Welinton kırmızı kart gördü.

Antalyaspor-Alanyaspor maç sonucu: 0-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Welinton'un 64. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldığı maçı yaklaşık yarım saat 10 kişi oynayan Alanyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Konuk ekibi galibiyete ulaştıran gol 90+2'de Junior Fernandes'ten geldi.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

  1. dakikada Cisse'nin ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat Kaplan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
  2. dakikada Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Salih Uçan'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.
  3. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın noktada kazanılan serbest vuruşu Fredy kullandı. Fredy'in ceza sahasına gönderdiği ve Aytemiz Alanyaspor savunmasından dönen meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Ufuk Akyol'un şutunda top üstten dışarıya gitti.
  4. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
  5. dakikada ceza sahasına giren Cisse'nin sağ çaprazdan şutunda top az farkla yandan dışarıya gitti.
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Antalyaspor alanyaspor junior fernandes Welinton

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