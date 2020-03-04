Antalyaspor-Alanyaspor maç sonucu: 0-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Welinton'un 64. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldığı maçı yaklaşık yarım saat 10 kişi oynayan Alanyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Konuk ekibi galibiyete ulaştıran gol 90+2'de Junior Fernandes'ten geldi.
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