SPOR

Antalyaspor, Arjantinli santrfor Leschuk'u transfer etti

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 24.08.2019 20:07 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Arjantinli futbolcu Gustavo Blanco Leschuk transferini duyurdu.

Antalyaspor, Arjantinli santrfor Leschuk'u transfer etti

Antalyaspor Kulübünün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk kulübünde oynayan 1991 doğumlu Arjantinli futbolcu 4 yıl boyunca takımımızın formasını giyecek. Bonservisi ile transfer edilen Leschuk, santrfor mevkisinde oynuyor."

Geçen sezon İspanya 2. Lig ekiplerinden Malaga'da forma giyen Gustavo Blanco Leschuk, 42 maçta 9 gol attı. (AA)

Adrenalin tutkunları burası tam size göre! Adrenalin tutkunları burası tam size göre!
Antalyaspor ligin ikinci yarısında nasıl bir performans sergiler?Antalyaspor ligin ikinci yarısında nasıl bir performans sergiler?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Gustavo Blanco

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Falcao sorusuna yanıt ve terör tepkisi!

Falcao sorusuna yanıt ve terör tepkisi!

Beşiktaş'ın yıldızına flaş talip! Geri dönebilir

Beşiktaş'ın yıldızına flaş talip! Geri dönebilir

Neymar'ın isteği ortalığı karıştırdı!

Neymar'ın isteği ortalığı karıştırdı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Antalyaspor'da ayrılık

Antalyaspor'da ayrılık

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalyaspor, Gelson Dala ile anlaştı

Antalya'dan sürpriz transfer

Antalyasporlu Souleymane Doukara El İttifak'a transfer oldu

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık

Antalyaspor Eren Albayrak ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Eren Albayrak Antalyaspor'da

Bülent Korkmaz: Göztepe maçına hazırız

'Göztepe maçına hazırız'

Bülent Korkmaz: Türkiye futbol pazarı Avrupa için çok ucuz

'Türkiye futbol pazarı Avrupa için çok ucuz'

Antalyasporlu futbolcuların sağlık kontrolleri tamamlandı

Antalyaspor'da sağlık kontrolleri tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.