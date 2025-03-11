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  4. Antalyaspor Başkanı Galatasaray maçı hakkında konuştu! İddialı sözler... "Bunun rakiple hiç alakası yok"

Antalyaspor Başkanı Galatasaray maçı hakkında konuştu! İddialı sözler... "Bunun rakiple hiç alakası yok"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
11.03.2025 18:21
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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, ligde Galatasaray ile oynayacakları maç için konuştu. Sinan Boztepe, basın mensupları ile sohbet toplantısında bir araya geldi.

Antalyaspor Başkanı Galatasaray maçı hakkında konuştu! İddialı sözler... "Bunun rakiple hiç alakası yok"

Sinan Boztepe, sohbet toplantısında "Bu buluşmaları sizinle sık sık yapıyoruz. Çünkü net bir yönetim anlayışımız var. Bugüne kadar istediği zaman bizi arayan hiçbir gazetecinin bize ulaşamaması söz konusu olmadı. Tüm sorulara içtenlikle yanıt veriyoruz. Bundan sonra da böyle olacak" dedi.

"KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

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Sinan Boztepe, cuma günü Galatasaray ile oynayacakları maç için, "Biz bütün maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bunun rakiple hiç alakası yok. Bu arma nerede, hangi stadyumda mücadele ederse etsin, kazanmak için oynar." sözlerini sarf etti. Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor galatasaray
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