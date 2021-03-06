SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Antalyaspor beraberlikte Avrupa'nın zirvesinde

Antalyaspor beraberlikte Avrupa'nın zirvesinde

06.03.2021 13:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Antalyaspor beraberlikte Avrupa'nın zirvesinde

Fraport TAV Antalyaspor, 2020- 2021 sezonunda liglerde oynanan maçlar içerisinde Avrupa'nın önde gelen liglerinde, aldığı 14 beraberlikle zirvede bulunuyor. Kırmızı beyazlı takımı 13 beraberlikle İspanya La Liga takımlarındanda Villarreal CF takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de son 12 haftadır yenilgi yüzü görmeyerek 55 yıllık kulüp rekorunu Fenerbahçe ile berabere kalarak kıran Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon oynanan maçlar içerisinde aldığı 14 beraberlikle Avrupa'nın önde gelen liglerinde bu alanda zirvede bulunuyor. Akdeniz ekibi, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı mücadelelerde 7 galibiyet, 14 beraberlik ve 6 yenilgi alarak, 35 puan topladı.

SÜPER LİG'DE 14 BERABERLİK

Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş, Gaziantep FK, Kasımpaşa, BB Erzurumspor, Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor, İH Konyaspor, sezonun ikinci devresinde oynanan Beşiktaş, Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında sahadan eşitlikle ayrıldı.

VILLAREAL İKİNCİ SIRADA

Fraport TAV Antalyaspor, Avrupa liglerinde 2020- 2021 sezonunda şuana kadar oynanan mücadeleler sonucunda aldığı 14 beraberlikle zirvede bulunuyor. Antalyaspor'un hemen ardından 13 beraberliği bulunan İspanya La Liga takımlarından Villarreal CF yer aldı. Her iki takımın ardından, 12 beraberliği olan Spor Toto Süper Lig'den Demir Grup Sivasspor ve Ligue 1 ekibi Nantes takip etti. Bu takımları 11'er beraberlikle, Eredivisie temsilcilerinden Zwolle, İtalya Serie A ekibi Torino, Premier Lig temsilcileri Brighton, Fulham ve La Liga takımlarından Levante ile Huesca takip etti.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama... Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama...
Antalyaspor'dan Fenerbahçe açıklaması!Antalyaspor'dan Fenerbahçe açıklaması!
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

Yerde buldu, polisi aradı! Değeri 70 bin TL

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

Rıdvan Dilmen'den şok karar

Rıdvan Dilmen'den şok karar

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay cevap

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay cevap

Galatasaray'ın stadının son hali tepki çekti!

Galatasaray'ın stadının son hali tepki çekti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İstifa sinyali! Bırakıyor mu?

İstifa sinyali! Bırakıyor mu?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Rıdvan Dilmen açıkladı! Penaltı kararı doğru mu?

Rıdvan Dilmen açıkladı! Penaltı kararı doğru mu?

Ve sonunda Boupendza'da anlaşma tamam!

Ve sonunda Boupendza'da anlaşma tamam!

Adem Büyük'ün eşinden sosyal medyada çok ağır sözler

Adem Büyük'ün eşinden sosyal medyada çok ağır sözler

Diğer Haberler

Antalyaspor beraberlikte Avrupa'nın zirvesinde

Antalyaspor beraberlikte Avrupa'nın zirvesinde

Antalyaspor'dan Fenerbahçe açıklaması!

Antalyaspor'dan Fenerbahçe açıklaması!

Ersun Yanal, 2021'in yenilmeyen tek teknik direktörü

Süper Lig'deki Ersun Yanal gerçeği

Antalyaspor ligde 1-1 ilerliyor!

Antalyaspor ligde 1-1 ilerliyor!

Ersun Yanal: Fenerbahçe'nin zaaflarını biliyordum

Fenerbahçe'nin zaaflarını biliyordum

Mustafa Yılmaz: Fenerbahçe yöneticileri küfürler etti

Fenerbahçe yöneticileri küfürler etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.