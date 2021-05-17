SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. Antalyaspor - Beşiktaş finaline taraftar alınmayacak

Antalyaspor - Beşiktaş finaline taraftar alınmayacak

17.05.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak finale sınırlı sayıda taraftar alınması yönündeki karardan vazgeçildi.

Antalyaspor - Beşiktaş finaline taraftar alınmayacak

Antalyaspor, Beşiktaş ile oynanacak kupa finaline seyirci alınmayacağını açıkladı.

ANTALYASPOR'UN AÇIKLAMASI

"18 Mayıs Salı günü Beşiktaş JK ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin seyircisiz olacağı tarafımıza iletilmiştir.

Taraftarımız ile bir arada olamayacağımızı üzüntü ile belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız."

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250’şer kişilik kontenjan ayrılmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Takipçilerini mest etti! Takipçilerini mest etti!
Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli olduZiraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Futbol Kulübü Antalyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
federasyon ne yaptığını bilmiyor.
uzunca bir süre spor müsabakalarında seyirci olayını unutun. Dünya covid-19 salgınının henüz çok çok başında. pembe hayalleri bırakıp pandeminin reel gerçekleri ile nasıl yaşarız ona alışın. yoksa ölümler her geçen gün artarak devam edecektir dünya genelinde.
ya en iyisi o gördük şampiyonluk kutlamalarını insanlar sınır tanımıyor zapt edilemiyor siz neyinize güvenerek seyircili oynansın diye karar aldınız

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Görüntüler ortaya çıktı! Kafa atan kişiye kurşun yağdırdı

Görüntüler ortaya çıktı! Kafa atan kişiye kurşun yağdırdı

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Galatasaray'da 4 oyuncu takımla vedalaştı! İşte o isimler...

Beşiktaşlı yıldızdan Arda Turan'a gönderme

Beşiktaşlı yıldızdan Arda Turan'a gönderme

Fenerbahçe yıldız isim için teklif götürdü

Fenerbahçe yıldız isim için teklif götürdü

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Göztepe yönetimi Beşiktaş maçına gelmiyor

Göztepe yönetimi Beşiktaş maçına gelmiyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fenerbahçe için Luciano Spalletti sürprizi

Fenerbahçe için Luciano Spalletti sürprizi

Açıklandı! Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza

Açıklandı! Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza

Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi kötü haber

Galatasaray'da şampiyonluk maçı öncesi kötü haber

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.