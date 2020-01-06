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  4. Antalyaspor, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic ile anlaştı

Antalyaspor, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic ile anlaştı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 06.01.2020 10:51 | Son Güncelleme

Yeni teknik direktörü Tamer Tuna ile ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Antalyaspor, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic ile her konuda anlaşmaya vardı.

Antalyaspor, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic ile anlaştı

Antalyaspor’da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Akdeniz ekibi gündemin ilk sırasında yer alan Dusko Tosic’le her konuda anlaşmaya vardı. Transferin birkaç gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.


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