Antalyaspor, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic ile anlaştı

Antalyaspor’da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
Akdeniz ekibi gündemin ilk sırasında yer alan Dusko Tosic’le her konuda anlaşmaya vardı. Transferin birkaç gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.
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