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Antalyaspor, Beşiktaş maçına odaklandı

15.09.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FT Antalyaspor, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Antalyaspor, Beşiktaş maçına odaklandı

Süper Lig’in ilk 4 haftasında bir galibiyeti, bir beraberliği ve 2 yenilgisi bulunan FT Antalyaspor, topladığı 4 puanla ligde 15. sırada yer alıyor.

Oynadığı her karşılaşmada gol yiyen kırmızı-beyazlılar, attığı 4 gole karşılık, kalesinde 7 gol gördü. Antalyaspor’un attığı 4 golün, 3’ü ise penaltıdan geldi.

Öte yandan Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal idaresindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yağmur altındaki antrenman çift kale taktik ağırlıklı maçla sona erdi. Antrenmana, sakatlıkları devam eden Bahadır Öztürk ve Doğukan Nelik katılmadı. Kırmızı beyazlılar hazırlıklarına akşam antrenmanı ile devam edecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Antalyaspor
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