SPOR

Antalyaspor, Comolli'nin izlediği Ufuk Akyol'u transfer etti

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 01.07.2019 10:58 | Son Güncelleme

Antalyaspor, Spor Toto 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük’ün başarılı orta saha oyuncusu Ufuk Akyol ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcuyu, Fenerabahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin de izlediği iddia edilmişti.

Antalyaspor, Comolli'nin izlediği Ufuk Akyol'u transfer etti

Antalyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Aatif Chahechouhe’yu kadrosuna katarak transfer sezonunu açan kırmızı-beyazlılar, bu kez genç bir yeteneği transfer etti.

Play-Off maçlarında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin takip ettiği iddia edilen Fatih Karagümrük'ün 22 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Ufuk Akyol, önümüzdeki sezon Antalyaspor forması giyecek. Geçtiğimiz sezon kırmızı-siyahlı ekiple 25 maça çıkan 22 yaşındaki genç futbolcu, 25 maçta 1 gol atarken, 1 de asist yapmıştı.

Ufuk Akyol

Bu arada Kırmızı-Beyazlılar, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan Harun Kavaklıdere'yi de transfer etti. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere ise takımında geçen sezon 25 maçta 1 gole adını yazdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Ufuk Akyol Damien Comolli

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