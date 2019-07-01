Antalyaspor, Comolli'nin izlediği Ufuk Akyol'u transfer etti

Antalyaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Aatif Chahechouhe’yu kadrosuna katarak transfer sezonunu açan kırmızı-beyazlılar, bu kez genç bir yeteneği transfer etti.
Play-Off maçlarında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin takip ettiği iddia edilen Fatih Karagümrük'ün 22 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Ufuk Akyol, önümüzdeki sezon Antalyaspor forması giyecek. Geçtiğimiz sezon kırmızı-siyahlı ekiple 25 maça çıkan 22 yaşındaki genç futbolcu, 25 maçta 1 gol atarken, 1 de asist yapmıştı.
Bu arada Kırmızı-Beyazlılar, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan Harun Kavaklıdere'yi de transfer etti. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere ise takımında geçen sezon 25 maçta 1 gole adını yazdırdı.
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