Antalyaspor'da Barrada transferi askıda!

Spor Toto Süper Lig'de ekonomik sıkıntılar yaşayan Antalyaspor, Abdelaziz Barrada ile prensipte anlaştı. Kırmızı beyazlılar, bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planladığı Faslı futbolcuyu sağlık kontrolünden de geçirdi.
Ancak 10 numara pozisyonunda görev alan ve sağ kanatta da forma giyen Abdelaziz Barrada'nın transferi, yönetimin olağanüstü genel kurul kararı alması nedeniyle askıya alındı.
Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'da forma giyen Abdelaziz Barrada, Fas Milli Takımı, Marsilya ve Getafe formalarını giydi.
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