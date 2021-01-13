SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Antalyaspor'da çeyrek final sevinci

Antalyaspor'da çeyrek final sevinci

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 13.01.2021 12:05 | Son Güncelleme

Bursaspor deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran FT Antalyaspor’da galibiyet sevinci yaşanıyor.

Antalyaspor'da çeyrek final sevinci

Süper Lig’de son iki maçını kazanan FT Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da tur atlamayı başardı. Son 16 turunda deplasmanda Bursaspor’u 3-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, çeyrek finale yükseldi.

Kupaya 4. turdan katılan FT Antalyaspor, Pendikspor’u 2-0, 5. turda ise Boluspor’u 1-0’lık skorla geçerek son 16 turuna kalmıştı. Bu turda rakibi Bursaspor olan kırmızı-beyazlılar deplasmanda ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanıp, çeyrek finale yükseldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor’a turu getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Hakan Özmert, 32. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 36. dakikada Adis Jahovic kaydetti.

Geçen sezon kupada yarı finale yükselen kırmızı-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 ve 4-0’lık skorlarla yenilerek kupaya veda etmişti.

Akdeniz ekibinde bu sene hedef finale kadar gitmek. Hafta sonunda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, Bursaspor maçının ardından şehre dönerek antrenmanlarına başladı. Kupa maçında forma giyen isimler yenileme idmanı yaparken, diğer futbolcular ise kondisyon ve taktik çalıştı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldiAntalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi
Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi
Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!
Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!
Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!
Tüm dünya bu pozisyonu konuşuyor!
Galatasaray'da Mbaye Diagne direğe kafa attı!
Galatasaray'da Mbaye Diagne direğe kafa attı!
Özil'in menajeri resmen açıkladı! Fenerbahçe...
Özil'in menajeri resmen açıkladı! Fenerbahçe...
Mesut Özil transferinde gerçek ortaya çıktı
Mesut Özil transferinde gerçek ortaya çıktı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
Oğulcan Çağlayan’a 6 maç ceza!
Oğulcan Çağlayan’a 6 maç ceza!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Galatasaray'da Onyekuru transferinde mutlu son!
Galatasaray'da Onyekuru transferinde mutlu son!
Takımdan kovuldu, müstehcen fotoğraflarını satıyor
Takımdan kovuldu, müstehcen fotoğraflarını satıyor
G.Saray'dan gol şov! Tam 6 gol...
G.Saray'dan gol şov! Tam 6 gol...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalyaspor'da çeyrek final sevinci
Antalyaspor'da çeyrek final sevinci
ÖZET | Bursaspor 0-3 Antalyaspor (Maç sonucu)
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Antalyaspor'un deplasman galibiyeti özlemi dindi
Antalyaspor'un özlemi dindi
Antalyaspor, PFDK’ya sevk edildi
Antalyaspor, PFDK’ya sevk edildi
Antalyaspor'da Ersun Yanal istifa mı ediyor?
Ersun Yanal hakkında flaş iddia!
Ersun Yanal: Unutulmaz maçlardan birini yaşadık
Ersun Yanal, 6-0 kaybettikleri maç sonrası konuştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.