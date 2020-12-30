Antalyaspor'da Ersun Yanal istifa mı ediyor?

Hatayspor, 15.hafta maçında Antalyaspor'a karşı tarihi bir galibiyet aldı. İlk yarısını 5-0 önde kapattığı maçı 6-0 kazanan Hatayspor, sezonun en flaş sonuçlarından birini aldı. Bu maçın ardından Akdeniz ekibinde gözler teknik direktör Ersun Yanal'a çevrildi.

Tecrübeli teknik adam bu sabah saatlerinde kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ten randevu talep etti. Başkan Öztürk'ün şehir dışında olması nedeniyle toplantı online şekilde ilerleyen saatlerde gerçekleşecek.

Ersun Yanal'ın görüşmede "2021'de yeni bir başlangıç yapmanız için gereken kolaylığı sağlamaya hazırım" demesi bekleniyor.