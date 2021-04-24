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Antalyaspor'da Galatasaray sonrası hakem tepkisi

24.04.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Antalyaspor'da Galatasaray sonrası hakem tepkisi

Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından hakemle ilgili tepki gösterdi.

Aziz Çetin yaptığı açıklamada, "Eksiklerimiz vardı, hem sakatlıklar, hem de tüm dünya gibi kovid belasıyla uğraşıyoruz. Maçtan önce basın açıklaması yaptık. Hakemle ilgili açıklamalar yaptık. Bazı konulara dikkat çekmeye çalıştık, inşallah kamuoyu gözlemlemiştir. Mete Kalkavan ile ilgili camiamızın problemleri var. 3 gün önce Galatasaray maçını yöneten hakemin yine verilmesi, MHK'nın bu kararı tartışılsın. 4. hakem bizim yedek kulübemizle sürekli diyalogdaydı, yan kulübeye gözükmedi. Podolski'ye verilen 2. sarı çok basitti, maç sonunda Kudryashov'a niye kırmızı çıktı, anlamadım. Yayıncı kuruluşa da çağrım var, inşallah bir Anadolu takımı da İstanbul takımına gol atığında Milli Takım gol atmış gibi bağırırsınız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Antalyaspor
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bugun kirmizi goren sahsiyetin yansimadir yillardir gelen kirli kupalar. haram zikkim olsun
Podolski ilk hareketinde kırmızı almaliydı
Podolski denen adam zaten her alanda gs nin tetikçiliğini yapan br adam. Ersun Yanal bunu sen göremedin mi, böyle adamları böyle maçlarda oynatmayacaksın. Podolski, Muğdat ve bu gibi kara lekeli adamlar Türk futbolundan temizlenmedikçe bu şike kokan maçlar bitmez.

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