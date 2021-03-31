SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar'ın son durumu

Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar'ın son durumu

31.03.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Gökdeniz Bayrakdar'ın 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar'ın son durumu

Antalyaspor Kulübü, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan ile Alanya'da dün oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Gökdeniz Bayrakdar'ın, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Gökdeniz Bayrakdar, klavikula fraktürü nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan futbolcumuzun 4-6 hafta arasında sahalara dönmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladıYanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladı
Gökdeniz Bayrakdar 6 hafta yokGökdeniz Bayrakdar 6 hafta yok
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Gökdeniz Bayrakdar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcı açıklandı

F.Bahçe'de Emre Belözoğlu'nun yardımcı açıklandı

G.Saray paylaşımından kadro dışı bırakıldı

G.Saray paylaşımından kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'da korona alarmı

Galatasaray'da korona alarmı

Attila Szalai'yi, Leicester City takibe aldı

Attila Szalai'yi, Leicester City takibe aldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yılmaz Vural, Süper Lig'e geri döndü

Yılmaz Vural, Süper Lig'e geri döndü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Milli Takım'da 3 pozitif vaka

Milli Takım'da 3 pozitif vaka

Fenerbahçe'den Ümit Özat tepkisi!

Fenerbahçe'den Ümit Özat tepkisi!

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

TFF açıkladı! Taraftar tribüne dönüyor

Diğer Haberler

Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar'ın son durumu

Antalyaspor'a yıldız isimden kötü haber

Gökdeniz Bayrakdar 6 hafta yok

Gökdeniz Bayrakdar 6 hafta yok

Antalyaspor'da 1000 puan heyecanı

Antalyaspor'da 1000 puan heyecanı

Antalyasporlu Boffin kalesini kapattı

Antalyasporlu Boffin kalesini kapattı

Gökdeniz, 42 günlük gol suskunluğunu bozdu

42 günlük gol suskunluğunu bozdu

Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra kazandı

Antalyaspor'dan 8 hafta sonra 1 ilk

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.