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Antalyaspor'da hedef galibiyet

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 22.02.2020 11:30 | Son Güncelleme

FRAPORT TAV Antalyaspor, yarın deplasmanda oynayacağı BTC Turk Yeni Malatyaspor maçında puan ya da puanlar kazanarak, 4 maçtır kaybetmeme serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Antalyaspor'da hedef galibiyet

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda BTC Turk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yarın saat 13.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde antrenman yapan kırmızı beyazlılar maçın çalışmalarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Yekta Kurtuluş, kart cezasından dolayı da Doğukan Sinik Malatya deplasmanı kadrosunda yer almayacak. Teknik direktör Tamer Tuna'nın, takımla çalışmalarına devam eden ve tam hazır olmayan Podolski'ye kadroda yer vermesi beklenmiyor. Kasımpaşa maçını kazanan futbolcu kadrosunu korumayı planlayan teknik direktör Tuna'nın, Chico'nun yerine geçen hafta kart cezası nedeniyle oynamayan Veysel Sarı'ya görev vermesi bekleniyor.

Deplasmanda puan kazanma hedefiyle sahaya çıkacak kırmızı beyazlılar, ligde alt sıralardan kurtulmayı istiyor. Ligde oynadığı son 4 maçı kaybetmeyen kırmızı beyazlılar, BTC Turk Yeni Malatyaspor'u da yenerek yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. Malatya deplasmanı sonrası ligde ardından da kupada önemli müsabakalar oynayacak kırmızı beyazlılar, BTC Turk Yeni Malatyaspor maçından moralle dönmenin hesaplarını yapıyor.

Fraport TAV Antalyaspor, BTC Turk Yeni Malatyaspor maçının ardından 24'üncü hafta müsabakasında cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi sonrasında da Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında 4 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Kırmızı beyazlılar ligde 25'inci hafta deplasmanda da Gençlerbirliği ile oynayacak.,

(DHA)

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Fraport TAV Antalyaspor Btc Turk Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig

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