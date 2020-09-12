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Antalyaspor'da hedef galibiyet

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 12.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

FRAPORT TAV Antalyaspor, yarın sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak, Süper Lig'e galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Antalyaspor'da hedef galibiyet

Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Yasin Kol yönetecek. Kırmızı beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Antrenmanın ikinci bölümünde teknik direktör Tuna, futbolcularına Gençlerbirliği maçının taktik çalışmasını yaptırdı.

Fraport TAV Antalyaspor'un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta sakatlığı nedeniyle Serdar Gürler, Bahadır Öztürk ve Drole forma giyemeyecek. Antrenmanda hafif sakatlık yaşayan Ersan'ın oynayıp oymayacağı ise maç günü yapılacak kontroller sonrası belirlenecek. Kırmızı beyazlılarda yeni transferlerden Nuri Şahin, Sidney Sam, Serdar Gürler, Omar İmeri lisansları henüz çıkarılmadı. Kırmızı beyazlı kulübün yurt dışından transfer ettiği 4 futbolcunun lisans işlemleri Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) onay bekleniyor.

(DHA)

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