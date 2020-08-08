Antalyaspor'da hedef Nuri Şahin

Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen ile olan kontratı sona eren ve yeni kulüp arayışlarına başlayan Nuri Şahin, Süper Lig'e transfer oluyor.
Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, milli orta sahayı kırmızı beyazlı takıma kazandırmak için görüşmelere başladı. Nuri Şahin ile görüşen Başkan Öztürk, deneyimli futbolcunun Antalyaspor formasını giymesini istediğini belirtti. Görüşmenin ardından Nuri Şahin ile Öztürk, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeye başladı.
Nuri Şahin ile Antalyaspor yönetiminin görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.
(DHA)
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