SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Antalyaspor'da işler yolunda gitmiyor! Nuri Şahin, üst üste 3. mağlubiyetini aldı

Antalyaspor'da işler yolunda gitmiyor! Nuri Şahin, üst üste 3. mağlubiyetini aldı

11.09.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Nuri Şahin yönetimindeki kırmızı-beyazlılar ligde üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Antalyaspor'da işler yolunda gitmiyor! Nuri Şahin, üst üste 3. mağlubiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta maçında Yukatel Kayserispor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz sona erdi.

İkinci yarıda eşitliği bozan taraf ev sahibi ekip oldu. Kayserispor, Mame Thiam'ın 54. dakikadaki golüyle öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca sarı-kırmızılılar rakibini tek golle mağlup etti.

Bu sonuçla Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti. Antalyaspor ise son 3 haftayı puansız kapattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transferin son gününde 47 milyon Euro'luk isim!Transferin son gününde 47 milyon Euro'luk isim!
Romanya'ya gitti ilk iş Jesus'a yanıt verdi! Romanya'ya gitti ilk iş Jesus'a yanıt verdi!
Keyifleri kaçıran Arda Güler gelişmesi!Keyifleri kaçıran Arda Güler gelişmesi!
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Kayserispor spor Travis Barker At nuri spor toto travis maçı spor tot süper li spor to maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Miçotakis'ten flaş 'Türkiye' açıklaması! 'Her zaman açığım'

Miçotakis'ten flaş 'Türkiye' açıklaması! 'Her zaman açığım'

Emekli promosyonları 10 bin lirayı aşabilir

Emekli promosyonları 10 bin lirayı aşabilir

Kerem Aktürkoğlu dünya deviyle anlaştı! İspanyollar yazdı...

Kerem Aktürkoğlu dünya deviyle anlaştı! İspanyollar yazdı...

Totti, aldatıldığını açıkladı! "Otellerde buluşuyorlardı..."

Totti, aldatıldığını açıkladı! "Otellerde buluşuyorlardı..."

'UEFA, Fenerbahçe'ye büyük ceza verecek!'

'UEFA, Fenerbahçe'ye büyük ceza verecek!'

Ronaldo'nun paylaşımı ortalığı yıktı! Hayranları öfke kusuyor...

Ronaldo'nun paylaşımı ortalığı yıktı! Hayranları öfke kusuyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.