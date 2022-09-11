Antalyaspor'da işler yolunda gitmiyor! Nuri Şahin, üst üste 3. mağlubiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta maçında Yukatel Kayserispor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz sona erdi.

İkinci yarıda eşitliği bozan taraf ev sahibi ekip oldu. Kayserispor, Mame Thiam'ın 54. dakikadaki golüyle öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca sarı-kırmızılılar rakibini tek golle mağlup etti.

Bu sonuçla Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor ligdeki üçüncü galibiyetini elde etti. Antalyaspor ise son 3 haftayı puansız kapattı.

