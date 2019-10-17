Antalyaspor'da 'milli' beklenti

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, yaptığı açıklamada, ligde ilk hafta aldıkları bir deplasman galibiyetinin ardından kendilerinin de beklemedikleri bazı puan kayıpları yaşadıklarını ancak şu anda takımın gidişatının iyi olduğunu söyledi.

Son iki maçlarını kazandıklarını, özellikle Fenerbahçe karşılaşmasında deplasmanda alınan galibiyetin takıma moral verdiğini aktaran Öztürk, "Geçen senelerde çalıştığım takımlardan bence hem karakter hem kalite olarak en iyisi bu; ki çok üst düzey oyuncuların olduğu takımlarda da başkanlık yaptım. İnşallah sezon sonunda da bunun meyvesini göreceğiz. Gençlerbirliği maçı, son iki haftada iyi bir gidişatlarının olması ve bunu devam ettirebilmek adına çok önemli. Galip gelebilmek istiyoruz. Onun için de ciddiyet önemli ve bu ciddiyeti de takımın sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

GENÇ OYUNCU YATIRIMLARI SÜRECEK

Genç oyunculara yönelik yatırımların süreceğini anlatan Öztürk, teknik direktör Bülent Korkmaz'ın da gençlere şans vermesinin bu yönden çok iyi olduğunu bildirdi.