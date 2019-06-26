Antalyaspor’da milli sevinç

Spor Toto Süper Lig’de sezonun bitmesiyle Antalyaspor ilk milli heyecanını Nazım Sangare ile yaşadı. İlk kez Türkiye A Milli Takımı’na davet edilen 25 yaşındaki futbolcu, Antalya’da Yunanistan ile oynanan dostluk maçında 90 dakika sahada kalarak görevini eksiksiz yerine getirdi. Nazım Sangare, milli takımın Fransa’yı 2-0 yendiği, İzlanda’ya 2-1 kaybettiği maçlarda ise yedek kulübesinde kaldı.

DOĞUKAN 2'DE 2 YAPTI

Ümit Milli Takım forması giyen Doğukan Sinik ise ay-yıldızlı ekibin iki maçında da forma giydi. 7 Haziran’da Arnavutluk ile oynanan ve 2-2 biten UEFA U21 Avrupa Şampiyonası grup maçına ilk 11’de başlayıp 77 dakika sahada kalan Doğukan Sinik, 3-1 mağlup olunan Kosova karşılaşmasına da ilk 11’de çıktı ve 82 dakika forma giydi.

ÇEKYA'NIN VAZGEÇİLMEZİ CELUSTKA

Çekya Milli Takımı’nda yer alan Ondrej Celustka da ülkesinin milli takım formasını haziran ayında oynanan 2 maçta da giydi. Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarına çıkan Çekya’nın 7 Haziran’da Bulgaristan ile oynayıp 2-1 kazandığı maçta 90 dakika sahada kalan Celustka, 10 Haziran’da Çekya’nın 3-0 kazandığı Karadağ karşılaşmasında da yine 90 dakika oynadı.