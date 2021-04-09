Antalyaspor'da Nuri Şahin döndü, Hakan belirsiz

Süper Lig’in son iki haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’ne 1-0, sahasında da DG Sivasspor’a 4-2 kaybeden FT Antalyaspor, yeni bir çıkış arıyor.

Ligde 39 puanla 12. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, hafta sonu deplasmanda HK Kayserispor ile karşılaşacak. Antalyaspor, pazar günü saat 16.00’da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’ndaki oynanacak karşılaşmadan puan ya da puanlar hedefliyor.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Ersun Yanal yönetiminde günde çift idmanla zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor’da, tüm hesaplar puan üzerine yapılıyor. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları devam eden Gökdeniz Bayrakdar, Orgill ve Ersan Gülüm’ün Kayserispor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Bugün antrenmana çıkması beklenen deneyimli orta saha oyuncusu Hakan Özmert’in durumunun ise maç saatinde belli olacağı belirtildi. Kart cezasını tamamlayan Nuri Şahin ise takımdaki yerini alacak. Sınırda olan Amilton ve Eren Albayrak’ın sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta cezalı duruma düşecek.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAFLAR: İHA

