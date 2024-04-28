Antalyaspor'da Sergen Yalçın krizi! Son 2 antrenmana çıkmadı...

Adı Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'un yaptığı son 2 antrenmana katılmadığı öğrenildi.

MADDİ SIKINTILAR GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Bu sezon maddi sıkıntılar çeken Antalyaspor, transfer engelini hala kaldırabilmiş değildi. FIFA'dan ceza almaya devam eden Antalyaspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi Sergen Yalçın krizi yaşandı. Tecrübeli teknik adam son 2 antrenmanda yer almadı.

MORALİ BİR HAYLİ BOZUK

Maaşını düzenli olarak alamayan Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği tecrübeli teknik adamın, siyah-beyazlılardan gelecek herhangi bir teklifi direkt olarak kabul edeceği gelen haberler arasında...





