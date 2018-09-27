Antalyaspor'da yeni başkan Ali Şafak Öztürk

Antalyaspor yönetim kurulu listesi ve görev süresinin belirlendiği toplantıda divan başkanlığına Turgay Soyar seçildi. Toplantıda konuşan Antalyaspor Derneği eski başkanı Nafiz Tanır, yeni yönetim kuruluna başarılar diledi ve Antalyaspor'un Antalya'nın en büyük markası olduğunu ifade etti. Tanır, “Antalyaspor branşları, tesisleri ve üstlendiği misyon ile bir senfoni orkestrasıdır. Antalyaspor'u bu şekilde değerlendirelim" dedi.

"ELEŞTİRİLER YAPICI OLMALI"

Antalyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, yeni yönetimin genç ve dinamik bir kadro olduğunu belirtti ve eleştirilerin yapıcı olması gerektiğini söyledi. Terzioğlu, “Bu kadro şeffaf bir yönetim anlayışını belirleyecektir. Bu dönemde birlik beraberlik içerisinde olunmalıdır. Eleştiriler Antalyaspor geleceğine katkı verecek şekilde olmalı. Antalyaspor'u dostça geçinerek çok iyi yerlere getirmeliyiz" dedi. Reklam ve sponsorluk gelirlerinde eksilme olduğunu söyleyen Terzioğlu, "Futbol takımımızın halen daha formasında reklam yok bunların üzerine çalışmalıyız" dedi.