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Antalyaspor'da yeni başkan Ali Şafak Öztürk

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 27.09.2018 19:22 | Son Güncelleme

Antalyaspor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda hafta sonu Antalyaspor dernek başkanlığına seçilen Ali Şafak Öztürk, oy birliğiyle 3 yıllığına Antalyaspor başkanlığına seçildi.

Antalyaspor'da yeni başkan Ali Şafak Öztürk

Antalyaspor yönetim kurulu listesi ve görev süresinin belirlendiği toplantıda divan başkanlığına Turgay Soyar seçildi. Toplantıda konuşan Antalyaspor Derneği eski başkanı Nafiz Tanır, yeni yönetim kuruluna başarılar diledi ve Antalyaspor'un Antalya'nın en büyük markası olduğunu ifade etti. Tanır, “Antalyaspor branşları, tesisleri ve üstlendiği misyon ile bir senfoni orkestrasıdır. Antalyaspor'u bu şekilde değerlendirelim" dedi.

"ELEŞTİRİLER YAPICI OLMALI"
Antalyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, yeni yönetimin genç ve dinamik bir kadro olduğunu belirtti ve eleştirilerin yapıcı olması gerektiğini söyledi. Terzioğlu, “Bu kadro şeffaf bir yönetim anlayışını belirleyecektir. Bu dönemde birlik beraberlik içerisinde olunmalıdır. Eleştiriler Antalyaspor geleceğine katkı verecek şekilde olmalı. Antalyaspor'u dostça geçinerek çok iyi yerlere getirmeliyiz" dedi. Reklam ve sponsorluk gelirlerinde eksilme olduğunu söyleyen Terzioğlu, "Futbol takımımızın halen daha formasında reklam yok bunların üzerine çalışmalıyız" dedi.

ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK KATILMADI
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Kulüpler Birliği'nin Euro ile maaş alan futbolcuların durumunun görüşüleceği toplantıda olduğu için genel kurula katılamadı. Antalyaspor yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu: Ali Şafak Öztürk, Nurettin Ünal, Ziya Erbaş, Bora Terzioğlu, Neşet Koçkar, Emin Murat Süğlün, Erhan Erdem, Berkay Bahar, Emre Önen, Özgür Kasapoğlu, Abdurrahman Tolga Çelik, Alpaslan Arslanca, Atilla Akıncı, Eser Demir, Mert Osmanlar, Aytaç Altay, Melih Beken, Bekir Kara, Emin Kemal Hesapçıoğlu.


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