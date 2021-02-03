Antalyaspor'dan Beşiktaş'a yanıt: Keyfimizden yerde yatıyoruz!

Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası Sergen Yalçın, ev sahibi takımın oyununu "Sürekli yerde yatıyorlar. Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor... Bu oyunla 1 puan aldın ne oldu? Kalecimiz terlemedi. Bu şekilde nasıl kazanacağız? Geçen maç 20 dakika oyun oynanmadı." eleştirdi.

Akdeniz kulübü bunun üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Antalyaspor, Hakan Özmert'in yaralı fotoğraflarını "Keyfimizden yerde yatıyoruz!" notuyla paylaştı.

