Antalyaspor'dan Carole'e kanca!

Sözleşmesi biten Carrasco, Hakan Balta, Eray İşcan, Yasin Öztekin, Latovlevici ve Koray Günter ile yollarını ayıran, Luis Cavanda'yı da 2.4 milyon euro karşılığında Standard Liege'e satan Galatasaray, Lionel Carole'le de yollarını ayırabilir.
Antalyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın talebi doğrultusunda Fransız sol bek için talip oldu. Bülent Korkmaz'ın Carole için bizzat devreye girdiği öne sürülürken sarı-kırmızılı ekibin kadroda düşünmediği isim için iki ekibin el sıkıştığı iddia edildi. (Fanatik)
Galatasaray Henry Onyekuru'yu 1 yıl kiraladığını KAP'a bildirdi!
Badou Ndiaye'nin menajeri: G.Saray'ın bekleyişi mutlu sonla sonuçlanabilir
Josef de Souza, eşi Dani'nin düşük yaptığını açıkladı!
Aatif Chahechouhe Fenerbahçe'de forvet pozisyonunda oynayacak
Liverpool, Beşiktaş'tan Vida'yı transfer etmek için gözünü kararttı
Fikret Orman, Vincent Aboubakar için harekete geçiyor
İtalya'da İşçiler Ronaldo'yu protesto etmek için greve gidecek
Dünya devi Milan, ABD'li fon şirketine satıldı
Türkiye'yi şaşkına çeviren Batuhan Karadeniz transferi!
Fernando Torres, Sagan Tosu’ya transfer oldu
Okuyucu Yorumları 1 yorum