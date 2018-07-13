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Antalyaspor'dan Carole'e kanca!

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.07.2018 09:50 | Son Güncelleme

Kadrosundaki bazı isimlerle yollarını ayıran Galatasaray'a bir müjde de Lionel Carole'den geldi. Bülent Korkmaz'ın takımı Antalyaspor, Fransız sol beke talip oldu.

Antalyaspor'dan Carole'e kanca!

Sözleşmesi biten Carrasco, Hakan Balta, Eray İşcan, Yasin Öztekin, Latovlevici ve Koray Günter ile yollarını ayıran, Luis Cavanda'yı da 2.4 milyon euro karşılığında Standard Liege'e satan Galatasaray, Lionel Carole'le de yollarını ayırabilir.

Antalyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın talebi doğrultusunda Fransız sol bek için talip oldu. Bülent Korkmaz'ın Carole için bizzat devreye girdiği öne sürülürken sarı-kırmızılı ekibin kadroda düşünmediği isim için iki ekibin el sıkıştığı iddia edildi. (Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
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