Antalyaspor'dan Erol Bulut ve Toshack açıklaması!

Teknik direktör adayları arasında öne çıkan Erol Bulut ve John Benjamin Toshack ile ilgili olarak konuşan Arıcı, dikkat çekecek ifadeler kullandı.

Hamza Hamzaoğlu'nun görevden ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarına hız veren Antalyaspor'da iki isim ön plana çıktı. Son olarak Yeni Malatyaspor'da görev alan Erol Bulut ve bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran John Benjamin Toshack, Kırmızı-Beyazlılar için gündeme geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından her iki teknik adamla ilgili olarak resmi açıklama geldi.

Kırmızı-Beyazlılar adına konuşan Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Erol Bulut'la görüşme yapıldığını ilk kez açıkladı. Genç teknik adamın 31 Mayıs tarihine kadar Yeni Malatyaspor'la sözleşmesi bulunduğunu ve o tarihe kadar bir hamlede bulunmanın etik olmayacağını ifade ederken, daha sonra yeniden bir araya gelinebileceğine dikkat çekti.

Antalyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı belirtilen John Benjamin Toshack ile ilgili olarak da konuşan Cumhur Arıcı, teknik adam seçimi konusunda tek yetkili ismin Futbol Şube Sorumlusu Şefik Öz olduğunu söyleyen Arıcı, "Galli teknik direktör ile ilgili olarak bilgim yok. Bugüne kadar bir görüşme olmamıştı, ancak bugün Şefik Bey görüşme yaptıysa bilemiyorum. Teknik adam tercihinde tek yetkiyi kendisine verdik" diye belirtti.

