SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Antalyaspor'dan Nazım Sangare için Galatasaray sorusuna yanıt

Antalyaspor'dan Nazım Sangare için Galatasaray sorusuna yanıt

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 14.04.2020 13:00 | Son Güncelleme

Adı Galatasaray ve birçok takımla anılan Nazım Sangare ile ilgili olarak Antalyaspor Kulübü'den açıklama geldi.

Antalyaspor'dan Nazım Sangare için Galatasaray sorusuna yanıt

Antalyaspor Kulübü, başarılı performansıyla göz dolduran milli futbolcusu Nazım Sangare'nin sezon sonunda başka takıma transferi için "yeşil ışık" yaktı.

Kırmızı-beyazlı kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, adı Galatasaray başta olmak üzere sezon sonu için birçok kulüple anılan 25 yaşındaki sağ beki Nazım Sangare ile ilgili açıklamada bulundu.

Başarılı performansıyla daha önce milli takıma da çağrılan ve iki maçta ay-yıldızlı formayı giyme mutluluğu yaşayan Nazım Sangare'nin durumunu değerlendiren Süğlün, oyuncu ile sözleşmelerinin sürdüğüne dikkati çekti.

GALATASARAY SORUSUNA YANIT

Süğlün, Nazım Sangare'nin Fraport TAV Antalyaspor ile 31 Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunduğunu belirterek, "Transfer konusunu ligler bittikten sonra değerlendiririz. Bu kulüpler, Galatasaray ya da bir başkası olabilir. Kulübümüzün ve oyuncumuzun menfaatleri doğrultusunda hangi takım uygun olursa, o noktada kararımızı veririz. Biz bu tür konularda gayet açık bir kulübüz. Hem oyuncunun önünü kapatmayız hem de kulübümüzün yararına olacak her türlü kararın altına her zaman imzayı atarız." ifadelerini kullandı.

NAZIM SANGARE'NİN KARNESİ

Almanya'da doğan Türk futbolcu Nazım Sangare, 2017-2018 sezonunda Almanya 2. Lig ekibi Osnabrück'ten kırmızı-beyazlı kulübe transfer oldu. Geldiği sezon yeni takımıyla 19'u lig, 5'i kupa olmak üzere 24 resmi maça çıkan Nazım Sangare, 1923 dakika forma giydi.

2018-2019 sezonunda daha çok kadroda yer alan Nazım Sangare, 32 lig maçında 2 bin 880 dakika mücadele etti, bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

Nazım Sangare, 2019-2020 sezonunda ise şu ana kadar Fraport TAV Antalyaspor'la 18 lig maçında 1620 dakika forma giydi, 1 gol kaydetti.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Antalya'dayken ilk kez milli takıma seçilen Nazım, 30 Mayıs 2019'da Antalya Stadı'nda Yunanistan ile oynanan ve Türkiye'nin 2-1 kazandığı hazırlık maçında 90 dakika forma giydi.

Nazım Sangare, ay-yıldızlı ekibin 17 Kasım 2019'da Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu son maçında Andorra'yı deplasmanda 2-0 yendiği mücadelede de 90 dakika forma şansı buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay Hastaneden kaçmak için ölümü göze aldı! Filmleri aratmayan olay
Podolski maaşında indirime gidecek mi?Podolski maaşında indirime gidecek mi?
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Nazım Sangare Galatasaray Transfer açıklama

En Çok Okunan Haberler

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi

Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi

İşte Mustafa Kapı'nın yeni adresi!

İşte Mustafa Kapı'nın yeni adresi!

Acun Ilıcalı'dan Süper Lig tavsiyesi!

Acun Ilıcalı'dan Süper Lig tavsiyesi!

Marouane Fellaini Koronavirüsü yendi

Marouane Fellaini Koronavirüsü yendi

Sadık Çiftpınar'dan flaş açıklama! "Zor..."

Sadık Çiftpınar'dan flaş açıklama! "Zor..."

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Sivasspor Antalya'da yara aldı

Sivasspor Antalya'da yara aldı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Sivasspor maçını kazanmak istiyoruz'

'Sivasspor maçını kazanmak istiyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalyaspor'dan Nazım Sangare için Galatasaray sorusuna yanıt

Antalyaspor'dan Sangare için flaş transfer açıklaması!

Antalyaspor'un yıldızı Podolski'den anlamlı hareket

Podolski maaşında indirime gidecek mi?

Antalyaspor'dan e-antrenman

Antalyaspor'dan e-antrenman

Podolski'den Gaziantep baklavasıyla 'evde kal' çağrısı

Süper Lig'in yıldızından 'evde kal' çağrısı

Antalyaspor 'yenilmezlik' serisinde zirveyi zorluyor

Antalyaspor'dan 'yenilmezlik' serisi

Antalyaspor, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan oyuncusu Charles ile ilgili açıklama yaptı!

Antalyaspor, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Charles için şok açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.