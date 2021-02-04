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Antalyaspor’dan Sergen Yalçın’a fotoğraflı cevap

04.02.2021 12:15 | Son Güncelleme:
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Antalyaspor’dan Sergen Yalçın’a fotoğraflı cevap

FT Antalyaspor, dünkü mücadelede dirsek darbesine maruz kalan Hakan Özmert’in fotoğraflarını, "Keyfimizden yerde yatıyoruz!" mesajıyla paylaşarak, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Süper Lig’in 23. haftasında FT Antalyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası, "Bu maçla ilgili pek fazla konuşacağım bir şey yok. Yarım pozisyona girmeyen bir takıma karşı gol yiyoruz. Sürekli yerden kalkmayan oyuncular. Futbol bu değil. Bu oyun böyle oynanmıyor, böyle oynanmamalı bence" açıklamasını yapmıştı.

Kırmızı-beyazlı takım ise karşılaşma sonrası Hakan Özmert’in yüzüne aldığı darbeyi gösteren fotoğrafını paylaşarak "Keyfimizden yerde yatıyoruz!" cevabını verdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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