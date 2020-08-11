SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Antalyaspor
  4. Antalyaspor, Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı

Antalyaspor, Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 11.08.2020 18:37 | Son Güncelleme

Fraport TAV Antalyaspor, son olarak MKE Ankaragücü forması giyen Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor, Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı

Antalya ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi.

wqe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
Toplamda 11 kart gördüToplamda 11 kart gördü
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Kasapoğlu duyurdu! Yarın açılıyor

Bakan Kasapoğlu duyurdu! Yarın açılıyor

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi

G.Saray'dan flaş transfer paylaşımı

G.Saray'dan flaş transfer paylaşımı

''Beni istiyorlarsa müsaitim...'' dedi, sosyal medya yıkıldı!

''Beni istiyorlarsa müsaitim...'' dedi, sosyal medya yıkıldı!

G.Saray'dan bomba hamle! F.Bahçeli yıldız ile temas kurdu...

G.Saray'dan bomba hamle! F.Bahçeli yıldız ile temas kurdu...

Galatasaray KAP şovuna başlıyor

Galatasaray KAP şovuna başlıyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Podolski Antalya'da mutlu'

'Podolski Antalya'da mutlu'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Okuyucu Yorumları 1 yorum
İyi transfer.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalyaspor, Dever Orgill ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı

Dever Orgill Antalyaspor'da!

Antalyaspor, Yekta Kurtuluş ile yollarını ayırdı

Antalyaspor'da ayrılık

Tamer Tuna: Nuri Şahin transferi görüşme aşamasında

Antalyaspor'dan flaş Nuri Şahin açıklaması

Hakan Özmert, toplamda 11 kart gördü

Toplamda 11 kart gördü

Antalyaspor'da hedef Nuri Şahin

Nuri Şahin Süper Lig'e geliyor

Antalyaspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

Antalyaspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.