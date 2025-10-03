SPOR

Antalyaspor evine Çaykur Rizespor'a 5-2 yenildi! Maç sonu Emre Belezoğlu'ndan istifa geldi...

Antalyaspor’un evinde Çaykur Rizespor’a 5-2 kaybetmesinin ardından teknik direktör Emre Belözoğlu şok bir karar verdi. Belezoğlu, oyuncularına veda etti ve istifa ettiğini söyledi…

Antalyaspor evine Çaykur Rizespor'a 5-2 yenildi! Maç sonu Emre Belezoğlu'ndan istifa geldi...
Burak Kavuncu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor evinde Çaykur Rizespor’a 5-2 mağlup olarak karşılaşmadan eli boş döndü. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu ''Gereğini yapacağım'' sözleri gündem oldu.

İSTİFA ETTİ!

Antalyaspor evine Çaykur Rizespor a 5-2 yenildi! Maç sonu Emre Belezoğlu ndan istifa geldi... 1

Ajansspor muhabiri Salim Manav’ın iddiasına göre Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, oyuncularına veda etti ve istifa ettiğini söyledi.

BELEZOĞLU MAÇ SONU KONUŞTU! ‘‘GEREĞİNİ YAPACAĞIM!’’

Antalyaspor evine Çaykur Rizespor a 5-2 yenildi! Maç sonu Emre Belezoğlu ndan istifa geldi... 2

Emre Belözoğlu, "Bizim tam 5 golde 4 tane bireysel hatalarımız var. Bu bireysel hataların altında yatan şey, sadece oyuncuların performansı üzerine değerlendirilmemeli, bunun benim de kendi adıma çıkarmam gereken paylarım var. O anlamda başkanla konuşup gereğini yapacağım. Antalyaspor taraftarı hiç merak etmesin!" dedi.

‘‘TARAFTAR MERAK ETMESİN’’

Antalyaspor evine Çaykur Rizespor a 5-2 yenildi! Maç sonu Emre Belezoğlu ndan istifa geldi... 3

Emre Belözoğlu, "Son 2 hafta hariç işler iyi gidiyordu. Ancak Antalya'da bize karşı 2-3 haftadır bakışı hissediyorum. Benim buraya gelmemde ve kalmamda payı olan kişilerle, başkanla helalleşmeden karar almak istemiyorum.’’ ifadesinde bulundu.

