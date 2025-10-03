Antalyaspor evine Çaykur Rizespor'a 5-2 yenildi! Maç sonu Emre Belezoğlu'ndan istifa geldi...

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor evinde Çaykur Rizespor’a 5-2 mağlup olarak karşılaşmadan eli boş döndü. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu ''Gereğini yapacağım'' sözleri gündem oldu.

İSTİFA ETTİ!

Ajansspor muhabiri Salim Manav’ın iddiasına göre Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, oyuncularına veda etti ve istifa ettiğini söyledi.

BELEZOĞLU MAÇ SONU KONUŞTU! ‘‘GEREĞİNİ YAPACAĞIM!’’

Emre Belözoğlu, "Bizim tam 5 golde 4 tane bireysel hatalarımız var. Bu bireysel hataların altında yatan şey, sadece oyuncuların performansı üzerine değerlendirilmemeli, bunun benim de kendi adıma çıkarmam gereken paylarım var. O anlamda başkanla konuşup gereğini yapacağım. Antalyaspor taraftarı hiç merak etmesin!" dedi.

‘‘TARAFTAR MERAK ETMESİN’’

Emre Belözoğlu, "Son 2 hafta hariç işler iyi gidiyordu. Ancak Antalya'da bize karşı 2-3 haftadır bakışı hissediyorum. Benim buraya gelmemde ve kalmamda payı olan kişilerle, başkanla helalleşmeden karar almak istemiyorum.’’ ifadesinde bulundu.