Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle | Antalya FB canlı izle | bein sports ve jest yayın şifresiz

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA? Antalya Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar mynet.com'da... #FenerinMaçıVar pic.twitter.com/ZZDQUTtgXL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 29, 2020 ŞANSALAN YÖNETECEK Fikstür konusunda rakiplerine göre avantajlı olan Kanarya, lig sonuna kadar sadece 3 kez (İlki bugünkü karşılaşma) İstanbul dışına çıkacak. Hedef, Antalyaspor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatıp yarışa tekrar ortak olmak... Süper Lig'de ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan FTAV Antalyaspor'da da hedef galibiyet. Teknik direktör Tamer Tuna ile son 5 maçta 11 puan alarak alt sıralardan kurtulan kırmızı-beyazlılar, çıkışını sürdürmeyi planlıyor. Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Sürekli tartışılan VAR odasında Hüseyin Göçek oturacak. AVAR hakemi ise Tarık Ongun. GUSTAVO DÜMENE GEÇİYOR Sarı kart cezasını çeken Luiz Gustavo bugün tekrar ilk 11'de sahaya çıkacak. Brezilyalı maestro, orta sahada organizasyon görevini üstlenecek. Sambacının dönüşüyle takımın daha etkili atağa çıkması beklenirken, savunma da rahatlayacak. Zira Gustavo hem rakip atakları kesmedeki başarısı, hem de pas isabet yüzdesi ile Süper Lig'de zirvede yer alıyor. Gustavo'nun yanında yine Ozan yer alacak.

Fenerbahçe'de ilk onbirde beklenen değişim nihayet gerçekleşiyor. Haftalardır stoperde oynayan ve hatalarıyla takıma önemli kayıpyar yaşatan Jailson bugün kulübede oturacak. Stoperde Serdar Aziz'e ara transferde Frankfurt'tan kiralanan Simon Falette eşlik edecek. Isla'nın yokluğunda sağ bekte ise Nabil Dirar yer alacak. Hasan Ali Kaldırım yine sol bekte. Ersun Yanal'ın hücum aksiyonlarını artırmak için Mehmet Ekici'yi de ilk onbirde sahaya sürmesi bekleniyor. Tolga-Ferdi arasındaki tercih ise maç saatinde belli olacak. FENERBAHÇE ANTALYASPOR 48. RANDEVUDA Geride kalan lig maçlarında sarı-lacivertliler 31, kırmızı-beyazlılar 8 galibiyet aldı. Antalya'daki 23 karşılaşmada Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 11-5 üstünlüğü bulunuyor Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 85 golüne, Akdeniz temsilcisi 39 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Antalyaspor 1-0 kazandı.

İLK MAÇI ANTALYASPOR KAZANMIŞTI Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 48'inci defa karşı karşıya gelecek. Geride kalan 47 lig maçında sarı lacivertliler 31, kırmızı beyazlılar ise 8 galibiyet aldı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Antalyaspor'un 39 golüne, sarı lacivertiler 85 golle karşılık verdi. İki takımın son oynadığı maç olan sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada Akdeniz ekibi, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. İki takımın Antalya'da oynadığı 35 maçta Antalyaspor, Fenerbahçe'ye karşı 5 galibiyet, 11 mağlubiyet, 7 beraberlik elde etti. Antalya'da Fraport TAV Antalyaspor 20, Fenerbahçe ise 29 gol attı. Geçen sezon Antalya'daki karşılaşma golsüz sonuçlandı. ERSUN YANAL DERBİ SONRASI CEZALI Fenerbahçe’nin, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanında teknik heyetinde de eksikler olacak. Sarı-lacivertlilerde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir maçla cezalandırılan teknik direktör Ersun Yanal ve antrenör Volkan Kazak, Antalya deplasmanında kulübede yer alamayacak. Fenerbahçe ile Antalyaspor 48. randevuda

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 47 maçın 31’ini Fenerbahçe, 8’ini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe’nin 85 golüne, Akdeniz temsilcisi 39 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabakayı Antalyaspor 1-0 kazandı. VEDAT MURIQI, ALİ KOÇ'A SÖZ VERDİ Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, perşembe günü düzenlenen moral yemeğinde Vedat Muriqi ile özel olarak görüştü. Başkan Ali Koç, kendisine inancının devam ettiğini belirterek her futbolcunun böyle dönemler yaşayabileceğini ifade etti. Koç, Vedat'tan transfer spekülasyonlarına kafasını takmamasını ve sadece futbola odaklanmasını istedi. Vedat ise Galatasaray maçı öncesinde yaşadığı hastalığın performansını etkilediğini belirterek, "Antalya maçıyla birlikte inşallah hem ben hem de takım yükselişe geçecek. Çok ağır yara aldık ancak toparlanacağımıza inanıyorum. Bir galibiyet alarak kötü atmosferi bitireceğiz. Ardından maç maç giderek ligi en iyi yerde bitirmek için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ERSUN YANAL'IN YERİNE RECEP KARATEPE Fenerbaçe'nin bugün Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçta bir ilk yaşanacak. Geçen hafta Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören teknik direktör Ersun Yanal ile sportmenliğe aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle 1 maç ceza verilen ve cezası Tahkim Kurulu tarafından onanan yardımcı antrenör Volkan Kazak sahaya çıkamayacak. Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre; Yanal-Kazak ikilisinin yokluğunda takımın başında Recep Karatepe olacak. 1977 Ankara doğumlu olan UEFA Pro Lisans sahibi Recep Karatepe, amatör olarak futbol oynadı. 2008'den bu yana Ersun Yanal'ın ekibinde yer alan Karatepe, tecrübeli hoca ile birlikte Eskişehirspor, Fenerbahçe ve iki dönem Trabzonspor'da çalıştı. Son olarak yine Fenerbahçe'ye gelen Karatepe, kariyerinde ilk kez A takım sorumlusu olarak sahaya çıkacak. Maçta Karatepe'nin yanı sıra antrenör Gökhan Kağıtçıoğlu kulübede yer alacak. EMRE BELÖZOĞLU: MAÇLAR ERTELENMELİYDİ Sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçından sonra Antalya karşısında da oynayamayacak olan Emre Belözoğlu, buna rağmen takımını yalnız bırakmadı. Tecrübeli futbolcu, "Son dönemde alınan sonuçlar nedeniyle herkes çok üzgün. Ancak buna rağmen ayağa kalkmak zorundayız. Tüm arkadaşlarımızla bir araya gelip, durum değerlendirmesi yaptık. Herkes işbirliği yapmanın önemine değindi. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz" dedi.

Emre Belözoğlu, kendisini zorlaması halinde sakatlığının kötüleşebileceğini, bu nedenle Antalyaspor maçında oynamayacağını söyledi. Tecrübeli futbolcu son olarak İdlib'te şehit düşen askerlerimize rahmet dileyerek, "Hiç neşemiz yok. Benim gönlümden geçen maçların ertelenmesi ama bu kararı vermek benim elimde değil" ifadelerini kullandı. ERSUN YANAL: FENERBAHÇE HAVLU ATMADI Fenerbahçe'de zor günler geçiren teknik direktör Ersun Yanal, hedefini kupa maçı olarak belirledi ve ligde kalan 11 karşılaşmayı da kazanmayı kafasına yazdı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, özellikle Türkiye Kupası'ndaki iki Trabzonspor maçını kader sınavı olarak gören tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor'u elemeliyiz. Ligde de kalan 11 haftayı kazanarak geçmeliyiz. Ben bu taraftara borçluyum. Başkana borçluyum" dedi. Yanal ayrıca, "Umarım artık hakemlerin hata yapma kontenjanları dolmuştur. Çünkü çok canımız yandı. Bundan sonra daha fazla hataya tahammülümüz kalmadı" şeklinde konuştu. Deneyimli teknik adam oyuncularına ise, "Ligde oynanacak 11 maç, toplanacak 33 puan daha var. Üstelik bizden avantajlı görünen rakiplerimiz birbirleriyle karşılaşacak. Evet, çok büyük avantaj yitirmiş olabiliriz ama bu kadar erken havlu atmak niye?" ifadelerini kullandı. 58 yaşındaki çalıştırıcı son olarak "Ligde Antalya deplasmanı ve içerideki Denizli maçlarını kazanarak yeni bir hava yakalayabiliriz. Türkiye Kupası'nda ise Trabzonspor ile oynayacağımız ilk karşılaşmadan avantajlı sonuç elde etmemiz şart. Ancak bunları başarmamız için başta sizin inanmanız gerekiyor. Biz elimizden geleni yapalım, sonucun ne olacağını hep birlikte görürüz" diye konuştu. Cumartesi günü ligde Antalyaspor deplasmanına gidecek olan sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ise 3 Mart'ta Trabzonspor ile oynayacak.

???????? Önce Vatan!#MehmetçiğinYanındayız pic.twitter.com/KdzXeKygd1 — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 29, 2020 ANTALYA'DAKİ MAÇLAR Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya’da yaptığı 23 maçın 11’ini kazanan sarı-lacivertliler, 7 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya’da Fenerbahçe 29, ev sahibi ekip 20 gol attı. Geçen sezon Antalya’daki karşılaşma 0-0 tamamlandı. FENERBAHÇE'DE EKSİK VE CEZALILAR Isla (Sarı kart cezalısı)

Deniz Türüç (Kırmızı kart cezalısı)

Sadık Çiftpınar (Sakat)

Garry Rodrigues (Sakat)

Emre Belözoğlu (Sakat)

Ersun Yanal (Cezalı)

Volkan Kazak (Cezalı) Sarı kart sınırındaki oyuncular: Serdar Aziz, Altay Bayındır Ersun Yanal ve Volkan Kazak'ın yokluğunda Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Recep Karatepe olacak. EN FARKLI GALİBİYETLER Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0’lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul’daki maçı 3-1, 2015-2016’da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti. Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya’da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 47 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖNÜ NOTLARI *Fenerbahçe ile oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanan Antalyaspor (1B 3M), tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında aldı. *Antalyaspor deplasmanında çıktığı son iki Süper Lig maçında gol yemeyen Fenerbahçe (1G 1B), lig tarihinde rakibi önünde ilk kez üç maçlık seri yakalama peşinde. *Süper Lig'de beş maçtır kaybetmeyen Antalyaspor (3G 2B), daha uzun bir seriyi en son Aralık 2016-Şubat 2017 arasında yaşadı (altı maç). *Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kazanamayan Fenerbahçe (1B 3M), Ersun Yanal yönetiminde bugüne kadar beş maçlık galibiyet hasreti yaşamadı (toplam 76 maç). *Bu sezon skor olarak geri düştüğü Süper Lig maçlarında en fazla puan alan takım Fenerbahçe (11 puan). Antalyaspor ise şu ana kadar skor avantajı yakaladığı hiçbir maçta rakiplerine mağlup olmadı (6G 3B). *2019/20 Süper Lig sezonunda iç saha maçlarında en fazla gol yiyen iki takımdan biri Antalyaspor (22; Kasımpaşa ile birlikte). *Antalyaspor forması giyen Fredy Ribeiro, Süper Lig'de çıktığı son üç maçta da gol katkısı yaptı (2 gol & 1 asist).

*Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Max Kruse, Süper Lig'de çıktığı son altı maçta da birer gol katkısı yaptı (5 gol & 1 asist). *Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe aleyhine çalınan dört penaltının üçüne Jailson sebebiyet verdi. *Ersun Yanal teknik direktörlük kariyerinde Antalyaspor deplasmanında çıktığı dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybetti (5G 3B) ve takımları toplam 21 gol kaydetti.

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