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Antalyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi Jorge Jesus'tan sürpriz tercih! Ferdi Kadıoğlu...

03.01.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de son olarak konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0'la geçen Fenerbahçe, 17. haftada Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı - lacivertliler gelecek hafta oynanacak olan derbi öncesinde hata yapmak istemezken, karşılaşma öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi Jorge Jesus'tan sürpriz tercih! Ferdi Kadıoğlu...

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen aranın ardından ilk maçında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-0 yenilerek liderliği Galatasaray'a bırakan Fenerbahçe, 16. hafta mücadelesinde ise evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek 2 maç aranın ardından 3 puana kavuştu.

Fenerbahçe, ligde 15 maç sonunda aldığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunurken, rakibi Fraport TAV Antalyaspor ise 14 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

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Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joao Pedro ve Enner Valencia ile uzun dönemli sakatlıktan dönen Luan Peres ve Nazım Sangare Antalya'ya götürülmedi. Öte yandan ceza sınırındaki Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Kudryashov, Cemali, Soner, Fernando, Gökdeniz, Fredy, Larsson, Wright

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Alioski, İrfan, Batshuayi, King

JESUS'TAN SÜRPRİZ

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, son haftalarda forma şansı verdiği Osayi-Samuel'i kulübeye çekerek sakatlığını atlatan Ezgjan Alioski'yi ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Sağ bek mevkiinde ise Ferdi Kadıoğlu görev yapacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 53. RANDEVU

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Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımın 93 golüne, Akdeniz temsilcisi 44 golle karşılık verdi.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 26 maçın 12'sini kazanan sarı-lacivertliler, 9 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 34, ev sahibi ekip 24 gol attı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Sarı-lacivertlilerin Antalya'ya konuk olduğu 15 Ocak 2022'deki son lig maçı, iki ekibin 1-1 beraberliğiyle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 52 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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