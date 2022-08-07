Antalyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor Galatasaray maçında ilk 11'ler!

Antalyaspor Galatasaray maçına saatler kala futbolseverler internette araştırma yapmaya başladı. Süper Lig'in birinci haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray, güzel bir sonuçla lige iyi bir başlangıç yapabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki Antalyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Antalyaspor Galatasaray maçı canlı yayın bilgisi ve karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in birinci haftasında Galatasaray, Antalyaspor deplasmanına gidiyor. Antalyaspor Galatasaray mücadelesi 7 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Kritik mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY, ANTALYASPOR İLE OYNADIĞI SON 12 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 12 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Bu süreçte 8 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray 27 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 12 maçta fileleri 7 kez havalandırabildi.

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Soner, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fedor, Ndao, Ömer, Ghacha.

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic.

SARI KIRMIZILILAR LİGE DE İYİ BAŞLIYOR!

Galatasaray , Spor Toto Süper Lig'de sezonların ilk hafta maçlarında aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, 64 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 44 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı. Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 26 ilk hafta maçının ise 14'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı. Bu istatistiklerin ardından Galatasaray taraftarı, "Maçı zaten kazanmışız. İzlemeye bile gerek yok." şeklinde yorumlarda bulundu.



