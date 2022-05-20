Antalyaspor-Galatasaray maçında ağızları açık bırakan olay! Şiir gibi pas...

51 puanla 11. sırada yer alan Galatasaray , Süper Lig 'in 38. ve son haftasında 58 puanla 7. basamakta bulunan Antalyaspor'a konuk oldu. Kabus gibi bir sezon geçiren Aslan, zorlu deplasmanda kazanıp Akdeniz ekibinin 15 maçlık yenilmezlik serisine son vermeye çalışıyordu. Maçın ilk yarısında müthiş bir pozisyon yaşandı...

O NASIL PAS! KARŞI KARŞIYA KAÇTI...

Maçın 9. dakikasında Wright savunma arkasına sarktı, Alassane Ndao'nun derin pasını alan yıldız golcü Muslera'yla karşı karşıya kaldı. ABD'li forvetin şutunu, Uruguaylı kaleci parmaklarının ucuyla çıkarttı. Bu pas sosyal medyada çok konuşuldu.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



