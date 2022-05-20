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Antalyaspor-Galatasaray maçında ağızları açık bırakan olay! Şiir gibi pas...

20.05.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor ve Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında karşı karşıya geldi. Ligde bir iddiası bulunmayan sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda kazanıp Akdeniz ekibinin 15 maçlık yenilmezlik serisine son vermenin peşindeydi. Mücadelenin ilk yarısında sahalarda ender görülecek bir pas gerçekleşti. Antalyasporlu Alassane Ndao'nun müthiş pasıyla karşı karşıya kalan Haji Wright pozisyondan faydalanamadı.

Antalyaspor-Galatasaray maçında ağızları açık bırakan olay! Şiir gibi pas...
Haji Wright

Haji Wright

ABD Amerika Birleşik Devletleri
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Antalyaspor
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51 puanla 11. sırada yer alan Galatasaray , Süper Lig 'in 38. ve son haftasında 58 puanla 7. basamakta bulunan Antalyaspor'a konuk oldu. Kabus gibi bir sezon geçiren Aslan, zorlu deplasmanda kazanıp Akdeniz ekibinin 15 maçlık yenilmezlik serisine son vermeye çalışıyordu. Maçın ilk yarısında müthiş bir pozisyon yaşandı...

O NASIL PAS! KARŞI KARŞIYA KAÇTI...

ndao

Maçın 9. dakikasında Wright savunma arkasına sarktı, Alassane Ndao'nun derin pasını alan yıldız golcü Muslera'yla karşı karşıya kaldı. ABD'li forvetin şutunu, Uruguaylı kaleci parmaklarının ucuyla çıkarttı. Bu pas sosyal medyada çok konuşuldu.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Antalyaspor
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