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Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

24.08.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında 26 Ağustos Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamaya göre futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleri ile başladı.

Oyuncular antrenmanda, ısınma ve koşunun ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

Bu arada, antrenman öncesinde Sherel Floranus'un doğum günü kutlandı.

Antalyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

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antalya Spor Toto Süper Lig Nuri Şahin Gaziantep FK

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