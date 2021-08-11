Antalyaspor gözünü Thiam'a dikti!

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Antalyaspor'da Başkan Aziz Çetin açıklamalarda bulundu. A Spor Radyo'da Koray Baloğlu'na konuk olan Çetin, samimi açıklamalarda bulundu.

“YABANCI BİR FORVET ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Akdeniz ekibinin transfer sürecini değerlendiren Çetin, “’Transferlerimizin %95’ini istediğimiz şekilde tamamladık. Transfer sezonunun bitmesine vakit var. Gerçekleştirebilirsek fırsat transferi olarak bir forvet alacağız. Büyük ihtimalle yabancı bir oyuncu olacak‘’ dedi.

“BONSERVİS İSTEMEZLERSE THIAM’I TRANSFER EDEBİLİRİZ”

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Mame Thiam ile ilgilendiklerini söyleyen Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, “’Thiam zaten maliyetli bir futbolcu transfer gerçekleşirse bonservissiz olur. Thiam’ı kadromuzda görmek isteriz. Türkiye’nin ve Antalyaspor’un mali gerçekleri var. Bu anlamda, Thiam ile bir görüşmemiz olmadı. Fakat şartlar oluşursa neden olmasın. Biz bonservis ödeyemeyeceğimiz için Fenerbahçe ile pazarlığa hiç girmedik” dedi.

“GÖKDENİZ BAYRAKDAR’I SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ”

Fraport TAV Antalyaspor’un başarılı futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar için kendilerine aracılar vasıtasıyla haber geldiğini belirten Çetin “Bize gelmiş bir resmi teklif yok. Şu an lige giriyoruz. Gökdeniz’in satılması ne derece doğrudur bilemiyorum. Şu an Gökdeniz’i satarsak yerini doldurmamız da zor olur. Dolasıyla Gökdeniz’in Antalyaspor’da devam etmesinden yanayım.’’ ifadelerini kullandı.

“MERT YILMAZ İÇİN TÜRKİYE’DEN TEKLİFLER VAR”

Antalyaspor başkanı bir başka genç futbolcusu Mert Yılmaz için ise teklifler aldıklarını söyledi. Çetin, “Mert Yılmaz için yurt dışından gelen herhangi bir teklif yok. Yurt içinden birkaç tane teklif oldu. Fakat biz, Mert Yılmaz ile devam edeceğiz. ‘’ şeklinde konuştu.

“ERSUN YANAL İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK KEYİF”

Teknik direktör Ersun Yanal ile çalışmanın büyük bir keyif olduğunu vurgulayan Antalyaspor başkanı, “Ersun hocanın kariyeri, bilgisi, Türk futboluna, dünya futboluna bakışı, antrenman bilgisi çok üst düzeyde. Biliyorsunuz ki 2 yıllık daha sözleşmemiz var. Keyifliyiz, mutluyuz. İnşallah bunu 3,4,5 yıl daha şartlar el verdiği sürece devam ettiririz.’’ dedi.

“BEŞİKTAŞ’I YENİP SÜPER KUPA’YI KAZANMAK İSTİYORUZ”

Antalyaspor başkanı Aziz Çetin Beşiktaş ile oynayacakları Süper Kupa maçını ise kazanmayı çok istediklerini belirtti. Çetin, “Antalya şehrine bir kupa çok yakışır. Süper Kupa daha çok yakışır. Hedefimiz kupayı almak’’ ifadelerini kullandı.

“ZTK’DA FİNAL OYNAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ”

Antalyasporlu taraftarlara da çağrıda bulunan Aziz Çetin, “Mücadeleci bir takım kurmak istiyoruz. Türkiye Kupası’nda final oynamayı, kupa kazanması alışkanlık haline getirmek istiyoruz. Biz takımımız çok kaliteli, çok ahlaklı bir takım. Şehrimiz, takımımıza inansın, güvensin. Herkesi Pazar günü Göztepe maçına bekliyoruz. ‘’ diyerek sözlerini noktaladı.

