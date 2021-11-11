Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı takım, öğle saatlerinde günün ilk antrenmanını yaptı.

İlk olarak fitness salonunda çalışan futbolcular, daha sonra sahaya geçerek antrenmanı tamamladı.

Akdeniz ekibi, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.



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