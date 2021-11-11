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Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

11.11.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı takım, öğle saatlerinde günün ilk antrenmanını yaptı.

İlk olarak fitness salonunda çalışan futbolcular, daha sonra sahaya geçerek antrenmanı tamamladı.

Akdeniz ekibi, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

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