Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Tamer Tuna denetiminde gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, düz koşu ve istasyon çalışması gerçekleştirdi. Tuna, antrenmanda futbolcuları saha içinde farklı bölgelere gönderip toplu çalışmalar da yaptırdı. Kaleciler de takımdan ayrı olarak çalıştı.
FTA Antalyaspor, çalışmalarını gün içinde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
(DHA)
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