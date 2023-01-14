Antalyaspor ile Giresunspor 2-2 berabere kaldı! 4 gol, 1 kırmızı kartlı maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'de heyecan 19. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 19. hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında Giresunspor'u konuk etti. Antalyaspor'un 10 kişi tamamladığı mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

DOĞUKAN GOLLE DÖNDÜ!

Sezon başında 4 milyon euro karşılığında Championship ekiplerinden Hull City'e satılan Doğukan Sinik, devre arasında geri dönmüştü. Dönüşünün üzerinden kısa bir süre geçen Sinik, çıktığı ilk maçta golünü attı ve takımını 4. dakikada Giresunspor karşısında 1-0 öne geçirdi.

SAINZ BERABERLİĞİ GETİRDİ

Doğukan Sinik'in golüne yanıt mücadelenin 40. dakikasında Borja Sainz'den geldi.

59'DA GOL 61'DE KIRMIZI!

Mücadelenin 59. dakikasında Antalyaspor, Luiz Adriano'nun attığı golle bir kez daha öne geçerken, golden 2 dakika sonra 61. dakikada Fernando gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

BAJIC BERABERLİĞİ GETİRDİ!

Karşılaşmada son bölüme girilirken 10 kişi Antalyaspor karşısında baskısını artıran Giresunspor, 79. dakikada Bajic ile beraberliği yakaladı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonuçla puanlar paylaşılırken, Antalyaspor puanını 18'e, Giresunspor ise 20'ye yükseltti.



