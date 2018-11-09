Antalyaspor kazanırsa rekorunu egale edecek

Antalyaspor, Süper Lig tarihinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Son 10 yılın ilk 11 haftalık performanslarına bakıldığında en iyi ikinci sezonunu yaşayan kırmızı-beyazlılar, bu hafta da kazanırsa son 10 yılın rekor puanına ulaşacak. Geride kalan 10 yılın 11 haftalık performanslarına bakıldığında 1. ligde yer aldığı 2014-2015 dışındaki 9 sezonda en büyük sıçramayı 2012 - 2013 sezonunda yaşayan Akdeniz ekibi, 11 haftada 22 puan toplamış ve lider Galatasaray’ın ardından averajla ikinci sırada yer almıştı. O sezon Antalyaspor ligi 47 puanla 7. sırada tamamlamıştı.
En iyi sezonun önünde
Antalyaspor kendi tarihinin rekorlarını kırdığı 2016-2017 sezonunun 11. haftasına ise 8 puan fark atmış durumda. 58 puanla kendi tarihinin puan rekorunu kıran ve sezonu 5. sırada tamamlayan Akdeniz ekibi, o sezonun 11 haftasını 12 puanla 11. sırada tamamlamasına rağmen rekorları kırmıştı.
Antalya temsilcisinin Süper Lig'de geçirdiği son 9 sezonun ilk 11 haftasında topladığı puanlar şu şekilde sıralandı:
Sezon Puan Sıra
2008-2009 9 16
2009-2010 16 10
2010-2011 18 7
2011-2012 13 14
2012-2013 22 2
2013-2014 14 10
2015-2016 15 9
2016-2017 12 11
2017-2018 12 14
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