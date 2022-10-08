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ANTALYASPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

08.10.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada hakem Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge'nin yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olarak açıklandı. "Antalyaspor Konyaspor maçı canlı izle" konu başlığı internette araştırılıyor. Peki, Antalyaspor Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor ile Konyaspor Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım devam ederken çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Antalyaspor Konyaspor maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Antalyaspor Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Konyaspor maçı saat 17.00'de beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.bugün (8 Ekim 2022 Cumartesi) saat 17.00'de başlayacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan maçı hakem Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Murat Tuğberk Curbay yapacak.

Antalyaspor Konyaspor maçının dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

ANTALYASPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Konyaspor maçı saat 17.00'de beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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