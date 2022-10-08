ANTALYASPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor ile Konyaspor Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım devam ederken çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Antalyaspor Konyaspor maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Antalyaspor Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Konyaspor maçı saat 17.00'de beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.bugün (8 Ekim 2022 Cumartesi) saat 17.00'de başlayacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan maçı hakem Mert Güzenge yönetecek. Güzenge'nin yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Murat Tuğberk Curbay yapacak.

Antalyaspor Konyaspor maçının dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

ANTALYASPOR KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Konyaspor maçı saat 17.00'de beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

