YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalyaspor Kulübünde mevcut başkan Aziz Çetin yeniden seçildi

Antalyaspor Kulübünde mevcut başkan Aziz Çetin yeniden seçildi

30.09.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor Kulübünde mevcut başkan Aziz Çetin yeniden seçildi

Antalyaspor Kulübünde başkanlığa yeniden Aziz Çetin seçildi.

Fraport TAV Antalyaspor A.Ş Olağan Genel Kurulu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapıldı. Tek listenin yer aldığı seçimde, Çetin'in yönetimi göreve getirildi.

Çetin, burada yaptığı konuşmada, 16 aydır görev yaptıklarını hatırlatarak, geçen yıl rekorlarla dolu bir sezon yaşadıklarını belirtti. Bu sezona da iyi başladıklarını ancak futbol içinde dalgalanmaların olabileceğini aktaran Çetin, iyi bir teknik ekip ve futbolcu kadrosuna sahip olduklarını vurguladı.

Ekonomik şartlar nedeniyle bu yılın zor geçeceğini ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Gelecek sezon daha güçlü bir Antalyaspor için bu sezonu çok dikkatli ve tedbirli geçirmek zorundayız. Ya tek yumruk olup tüm engelleri aşacağız ya da geçmişteki gibi kısır çekişmelerin arasında kaybolup gideceğiz. 'Yapacağız' diye vakit geçirmeyeceğiz, yapacağız. Yapabiliriz, çünkü yapabileceğimize inanıyoruz. Her başarı hikayesinin arkasında cesur kararlar alan birilerini göreceksiniz. Bize cesur kararlar aldıracak olan ise camiamızın bize olan inancı, güveni ve desteği olacak."

Aziz Çetin'in başkanlığındaki yönetimde Sabri Gülel, İsmail İltemir ve Sezgin Özer başkan vekilliğine, Mehmet Hasan Güneysu, Fesih Tamince, Emrah Çelik, Sami Güral, Aytaç Altay ve Yener Yıldırım asbaşkanlığa, Adnan Başkan ise basın sözcülüğü görevine getirildi.

Ayrıca yönetim kurulunda, Emin Şaşıoğlu, Abdulkadir Satıcı, Ferit Sezer, Kerem Çankaya, Tarık Sarvan, Yıldıray Karaer, Hasan Ulaş Yıldırım, Hasan Tosun, Mustafa Ergün, Levent Ördek, Medeni Çelebi, Yasin Demir, Gökhan Çetin, Yusuf Çolak, Ali Yeşil, Alkan Evren, Sinan Boztepe, Oktay Güzel de yer aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Kupası, sona erdiAntalya'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Kupası, sona erdi
Konyaspor sahasında ilk maçına çıkacağı için heyecanlıKonyaspor sahasında ilk maçına çıkacağı için heyecanlı
Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazırAmpute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazır
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Aziz Çetin kulup

Antalya Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:25
Sabah
06:44
Öğle
12:52
İkindi
16:13
Akşam
18:51
Yatsı
20:05
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Kral Charles ne yiyor? Şaşırtıcı Hindistan detayı

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.