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Antalyaspor Kulübünden Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'na tepki:

20.07.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Nuri Şahin'in töhmet altında bırakmasını asla kabul etmiyoruz"

Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kulübün resmi dergisine yaptığı açıklamada "Saha kenarında Antalyaspor hocası ortamı anlamsız bir şekilde gerdi." ifadelerine tepki gösterdi.

Antalyaspor Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzonspor Dergisi'nin Haziran-Temmuz sayısında, "Saha kenarında Antalyaspor hocası ortamı anlamsız bir şekilde gerdi. Bir final maçı olur anlarım ama seyirciyi tahrik edecek davranışların içinde bulunması beni ürküttü." şeklindeki açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıkları belirtildi.

Kullanılan ifadelerin akla, mantığa ve gerçeğe aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, "30 Nisan 2022 tarihinde oynanan, bitmemiş olmasına rağmen binlerce seyircinin sahaya girerek teknik heyet ve oyuncularımızın can güvenliğinin tehlikeye atılması sonucu özür dilemesi gerekenlerin, aklıselim davranıp hakkımız olmasına rağmen sahadan çekilmeyerek asil bir duruş sergileyen kulübümüze, en başta Türk futbolunun marka değeri adına teşekkür etmesi gerekenlerin bu iddiaları tamamen mesnetsizdir." ifadelerine yer verildi.

Ağaoğlu'nun röportajının devamındaki ifadelerinin kendilerini doğrular nitelikte olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sayın Ağaoğlu, açıklamasının devamında 'Ondan sonra on dakika fazla bir şey hatırlamıyorum. On dakikalık kopukluk var bende.' ifadelerini kullandı. Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin'in sözde bir gerginlik yarattığını, sözde seyirciyi tahrik ettiğini, kopukluk anında hatırlamayı başaran Ağaoğlu'ndan bir özür ve teşekkürü de hatırlamasını bekliyoruz. Ancak Sayın Ağaoğlu'nun röportajın sonunda 'Taraftar olsaydım sahaya ben de atlardım' ifadelerini okuyunca çok fazla şey beklediğimizin de farkına vardık. Başkanımız Aziz Çetin'in taraftarının takımını sahiplenmesini Türkiye'ye örnek gösterdiği Trabzonspor'u temsil eden Ağaoğlu'nun efendi kişiliği, çalışkanlığı, saha içinde kalmaya özen gösteren ve futbol kamuoyunca takdir edilen Nuri Şahin'i bu tür bir töhmet altında bırakmasını asla kabul etmiyoruz."

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